Foi de cortar a respiração.

Com um final de jogo louco, Sp. Covilhã e Feirense empataram esta noite a duas bolas, em jogo da 18.ª jornada da II Liga.

Na Covilhã, foram os fogaceiros os primeiros a marcar, aos 73 minutos, por Manu. Os serranos reagiram em três minutos: Arnold empatou aos 89 minutos, Jô fez o 2-1 aos 90+2 minutos.

Mas ainda havia tempo para mais: Fábio Espinho, também de penálti, fez o 2-2 final aos 90+7 minutos.

O resumo do jogo:

2-2 foi também o resultado registado entre o Mafra e o Estrela da Amadora, disputado mais cedo.

Xavier Fernandes fez o 1-0 para os tricolores aos 16 minutos, Vítor Gabriel e Pedro Lucas deram a volta para os mafrenses com golos aos 50 e 57 minutos.

A um quarto de hora no fim, no entanto, o Estrela voltou a empatar, com um golo de Madson Silva.

Com estes resultados, o Feirense segue no terceiro lugar da II Liga, a três pontos do líder Benfica B e em igualdade pontual com o Casa Pia. O Estrela da Amadora e o Mafra estão em nono e décimo, respetivamente, ao passo que o Sp. Covilhã é 15.º.