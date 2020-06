O austríaco Dominic Thiem, que participou no Adria Tour, torneio organizado por Novak Djokovic, do qual resultaram vários casos positivos de covid-19, assumiu ter-se tratado de «um erro», motivado pelo «otimismo» dos jogadores.

«Confiámos nas regras do governo sérvio em relação ao novo coronavírus, mas fomos demasiado otimistas. O nosso comportamento foi um erro, agimos euforicamente. Estou muito arrependido», escreveu o tenista na rede social Instagram.

Thiem, que participou na etapa de Belgrado do torneio, disse que já foi testado cinco vezes e deu sempre negativo, ao contrário de Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki e Novak Djokovic.

O Adria Tour é um torneio de exibição de ténis nos Balcãs e contou com duas etapas, uma em Belgrado, na Sérvia, e a outra em Zadar, na Croácia. O torneio permitiu a presença de público nas bancadas, sem medidas de distanciamento, e promoveu ações com os jogadores fora do court, incluíndo uma festa quente, com os tenistas em tronco nu a trocarem abraços

A etapa de Zadar acabou por ser cancelada antes da final, devido ao primeiro caso positivo, de Grigor Dimitrov, o que levou também ao cancelamento das etapas seguintes, previstas para Sarajevo (27 e 28 de junho) e Banja Luka (04 e 05 de julho).

O preparador físico de Djokovic, Marko Paniki, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, também tiveram resultados positivos, bem como a mulher do líder do ranking mundial, Jelena, assim como a de Troicki, que está grávida.