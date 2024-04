Luke Fleurs, jogador de 24 anos do Kaizer Chiefs, faleceu esta quarta-feira ao ser atingido com um tiro na sequência de um assalto.

Segundo as autoridades, o tiroteio fatal ocorreu numa bomba de gasolina, em Joanesburgo, na África do Sul, enquanto o defesa central esperava para ser atendido. O internacional jovem pela África do Sul foi abordado pelos assaltantes e ,de acordo com a porta-voz da polícia, Mavela Masondo, acabou por ser morto com uma única bala na parte superior do corpo.

«Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família e amigos neste momento difícil. Que a sua querida alma descanse em paz», pode ler-se no comunicado oficial do clube sul-africano.

Luke começou a carreira em 2013, no Ubuntu Cape Town Academy, passou pelo Supersport United e atualmente representava os Kaizer Chiefs, oitavo lugar do campeonato sul-africano.