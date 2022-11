Kun Aguero está no Qatar como adepto, depois de ter terminado a carreira como jogador devido a um problema cardíaco. Na segunda-feira, véspera do duelo entre Argentina e Arábia Saudita, o antigo avançado deslocou-se ao quartel-general da seleção celeste no Qatar para desejar boa sorte à equipa. Porém, ficou à porta.

«Não consegui ver a seleção. Está tudo meio estranho. Supostamente, tenho de ter uma credencial para passar. Mas acho estranho que isso demore três ou quatro dias. Já perguntei e a ordem vem de cima. Depois, estou a ver outras pessoas lá dentro», começou por dizer Aguero.

A Argentina está instalada numa espécie de bunker na Universidade do Qatar. «É estranho que demorem tanto tempo a passar uma credencial. Eu representei a seleção e as credenciais eram feitas rapidamente. Nunca fiz mal a ninguém, sempre me portei bem. Se calhar há gente que não tenha gostado de algo que eu disse, mas não me recordo. Custa-me ver que outros chegaram no mesmo dia e já estão lá dentro. Se não querem que eu entre, tudo bem, mas digam-me isso na cara», desabafou, durante um live com o humorista Jero Freixas.

Apesar do incómodo perante a insólita situação, Sergio Aguero recorreu mais tarde às redes sociais para demonstrar o seu apoio à seleção da Argentina. Porém, o jogo não correu da melhor forma para Messi e companhia. A Arábia Saudita venceu por 2-1.