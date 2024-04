Luís Castro, treinador do Al Nassr, vai estar afastado do comando da equipa saudita durante alguns dias, devido a uma «pequena cirurgia».

«O técnico Luís Castro foi aconselhado, pelo médico, a se abster de atividades físicas por alguns dias, após uma pequena cirurgia médica», pode ler-se no comunicado oficial do clube saudita.

No lugar do técnico português irá estar Vítor Severino, treinador adjunto.

De relembrar que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, vai receber o Al Feiha na sexta-feira, em jogo da 28.ª jornada da liga saudita.

