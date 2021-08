A FIFA levantou o impedimento de inscrição de futebolistas imposto ao Boavista. Em causa estavam dívidas relativas à contratação do avançado Alberth Elis.

A informação foi avançada por uma fonte dos «axadrezados» à agência Lusa, depois de o clube da Liga ter regularizado, no início de agosto, o pagamento do valor em dívida com os americanos do Houston Dynamo.

O plantel conta com 19 jogadores inscritos, depois das saídas confirmadas de Paulinho (Al-Shabab) e Ricardo Mangas (Bordéus). Ainda assim, o treinador do Boavista, João Pedro Sousa, diz que espera ter 17 jogadores disponíveis para começar o campeonato frente ao Gil Vicente nesta segunda-feira, contando com Reggie Cannon, que está de regresso da Gold Cup, representando os Estados Unidos.

Os «axadrezados» contaram com 16 jogadores na vitória por 1-0 frente ao Marítimo, a 25 de julho, na primeira fase da Taça da Liga, acrescentando um elemento na ficha de jogo da receção ao Portimonense, que venceu por 2-0, na ronda seguinte.

O Boavista já pode inscrever Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Filipe Ferreira (ex-Tondela), Gaius Makouta (ex-Beroe) e Kenji Gorré (ex-Nacional).