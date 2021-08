O defesa Ricardo Mangas despediu-se nesta quarta-feira do Boavista e dos seus adeptos.

O jogador, que já tem contrato assinado com o Bordéus, agradeceu ao clube, aos colegas e aos adeptos dos «axadrezados» e espera poder festejar no final da temporada.

«Aos adeptos, agradeço o apoio constante, porque só nós, os boavisteiros, é que sabemos o que é o Boavista, e que no final desta época vocês e eu consigamos estar a celebrar uma grande época de um grande Boavista», disse Ricardo Mangas em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

O Bordéus, clube francês de Gérard Lopez, que é ainda o principal investidor do Boavista, garantiu a cedência de Ricardo Mangas com compra obrigatória no valor de 1,5 milhões de euros, como o Maisfutebol noticiou.