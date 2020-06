Alfred Schreuder foi despedido do cargo de treinador principal do Hoffenheim, informou a equipa de Bundesliga através das redes sociais. Contratado no verão de 2019, o técnico não resistiu até ao final da temporada.

O clube alemão, cuja equipa está em 7.º lugar na Liga alemã e não perde há quatro jogos, não avançou qualquer justificação para a saída imediata do cargo, ao invés de esperar até ao final da época.

Esta foi a sua segunda passagem pelo clube: entre 2015 e 2018 foi adjunto de Julian Naggelsman, treinador que acabou por substituir em 2019.

Foi também adjunto de Erik Ten Hag no Ajax na temporada 18/19, que ficou marcada pela presença nas meias-finais da liga dos campeões.

Termina assim o primeiro projeto a solo do holandês, com apenas 11 meses decorridos.

