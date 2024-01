O Fortuna Dusseldorf, que milita na II Liga alemã, qualificou-se, na noite desta terça-feira, para as meias-finais da Taça da Alemanha, regressando a essa fase da prova após 28 anos de ausência. O triunfo foi conquistado, no desempate por penáltis (3-4), no reduto do St. Pauli, líder na segunda divisão do futebol germânico.

À passagem dosa 37m, Vincent Vermeij inaugurou o marcador a favor dos visitantes, beneficiando de um penálti. Já na segunda parte, aos 58m, Marcel Hartel empatou a eliminatória, também a partir da marca de castigo máximo.

No prolongamento, Tanaka restabeleceu a vantagem do Dusseldorf, aos 99m. Todavia, a eliminatória estava destinada ao desempate derradeiro, uma vez que Carlo Boukhalfa cabeceou para novo empate, aos 120+1m.

Nos penáltis, o brasileiro Maurides, ex-Arouca e ex-B SAD, foi um dos dois jogadores que falhou no St. Pauli.

O Fortuna Dusseldorf, vencedor da Taça da Alemanha em 1979 e 1980, e atualmente quinto classificado na segunda divisão, está, assim, de regresso às «meias», após 28 anos de ausência.