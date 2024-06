O Bayern Munique oficializou a contratação de Hiroki Ito.

Em comunicado e através das redes sociais, a formação bávara anunciou a chegada do internacional japonês, que assina um contrato válido até 30 de junho de 2028.

«É uma grande honra para mim poder jogar num dos maiores clubes do mundo. O nome Bayern Munique é muito conhecido no Japão. Sempre dei tudo o que tinha no Estugarda e estou muito grato ao clube, mas agora estou ansioso por este novo desafio e quero fazer a minha parte para garantir que o Bayern conquista muitos títulos. Era a altura certa para dar um passo em frente e este é o clube certo para isso», garantiu o jogador, em declarações à comunicação social da formação bávara.

Ao serviço do Estugarda, Hiroki Ito fez dois golos e cinco assistências em 97 jogos, sendo que o único título que conquistou na carreira foi a Segunda Divisão do Japão, ao serviço do Júbilo Iwata.