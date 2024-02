Dietmar Hamann, antigo internacional alemão que esteve presente em dois Mundiais e dois Europeus, criticou a decisão de Toni Kroos de regressar à Mannschaft três anos depois de ter dito adeus à seleção para dedicar-se exclusivamente ao Real Madrid.

«O Kroos é talvez o melhor jogador numa equipa dominadora. Tem Camavinga ao lado dele, o Valverde e às vezes o Tchouameni. São os melhores médios do Mundo. Mas nós não conseguimos seguer dominar os jogos com a Turquia e a Áustria», disse em declarações na Sky alemã o antigo médio que foi internacional 59 vezes pela Alemanha.

Hamann considerou que o regresso de Kroos à seleção só acentua um problema: o do envelhecimento de um setor. «O [Pascal] Gross, o Gündogan e o Kroos têm 100 anos juntos. O que acham que as outras seleções estão a fazer connosco? Estão a ultrapassar-nos. Isto tornou-se num desporto para jovens. Não se pode jogar um Europeu ou um Mundial com um meio-campo com três jogadores com mais de 30 anos», rematou.