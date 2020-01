O Bayern Munique aproveitou da melhor forma a derrota do Leipzig frente ao Eintracht Frankfurt, goleou o Schalke 04 por 5-0 e já só está a um ponto da liderança.

O inevitável Robert Lewandowski abriu o marcador para o Bayern logo ao minuto 6 e Muller fez o 2-0 em cima do intervalo.

Na segunda parte, uma reentrada forte do campeão em título valeu mais dois golos, apontados por Goretzka (50m) e Thiago Alcantara (58m).

Em cima do minuto 90, o Bayern Munique fechou o marcador, com um frango inacreditável de Markus Schubert, que abordou de forma no mínimo caricata um cruzamento de Gnabry e acabou por fazer autogolo.

Veja os golos da partida no vídeo associado a este artigo