O Union Berlim recuperou a liderança da Bundesliga - perdida à condição para o Bayern Munique no sábado - ao vencer em casa o Borussia Monchengladbach por 2-1 com o golo da vitória a ser marcado no último lance do jogo.

Com o benfiquista Julian Weigl a titular, os visitante adiantaram-se no marcador aos 33 minutos por intermédio de Elvedi.

Na segunda parte, Diogo Leite, titular no conjunto da capital da Alemanha, assistiu para o golo do empate de Behrens aos 79m e aos 90+7m, no último lance do jogo, Doekhi fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Union Berlim mantém-se líder por pelo menos mais uma jornada: tem agora 26 pontos, mais um do que o Bayern Munique.