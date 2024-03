O Leipzig anunciou a renovação de contrato com Amadou Haidara.

O médio internacional maliano fica ligado ao emblema da Bundesliga até ao verão de 2026, prolongando assim o vínculo por uma temporada.

Amadou Haidaram cumpre a sexta temporada no Leipzig, onde chegou em janeiro de 2019 proveniente de outra equipa do universo Red Bull: os austríacos do RB Salzburgo.