O tenista alemão Alexander Zverev acabou por vencer o torneio de Acapulco ao derrotar Stefanos Tsitsipas na final, mas antes de chegar ao derradeiro encontro, viveu um episódio insólito.

Durante o jogo da meia-final frente Dominik Koepfer houve um sismo. E quando dizemos durante, é mesmo durante. Os espectadores nas bancadas aperceberam-se e é visível ver que as câmaras de televisão começaram a tremer.

Os tenistas não sabiam bem o que se estava a passar, como é visível pela expressão atónita que mostram no vídeo.

«Não sabíamos o que se estava a passar. Só ouvimos o público! As luzes começaram a abanar e os adeptos sentiram mais do que nós. Estávamos a correr de um lado para o outro e acabámos por jogar o ponto no meio do terramoto», disse Zverev aos jornalistas no final.

«No ano passado aconteceu-me durante um treino e foi maior do que este», revelou o alemão que acabou por vencer o encontro.