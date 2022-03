O FC Porto venceu esta sexta-feira o ADA Maia, por 30-24, em jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, os dragões já venciam por 16-11, resultado que ampliaram ligeiramente no segundo tempo.

Individualmente, António Areia foi o melhor do lado dos dragões, com seis golos, ao passo que Manuel Lima, com sete golos, foi o mais inconformado nos forasteiros.

Com este resultado, o FC Porto igualou o Sporting na liderança da classificação, ao passo que o ADA Maia está na sexta posição.