Luís Frade já foi apresentado como reforço da equipa de andebol do Barcelona e mostrou-se orgulhoso pela chegada a à equipa que é uma das maiores potências da modalidade.

«Para mim é um sonho de criança, quando via todos os jogos do Barcelona. Tenho uma grande admiração pelos meus novos companheiros e estou a adorar treina com eles», disse o ex-jogador do Sporting, em declarações ao site do clube espanhol.

O pivô internacional português, de 21 anos, recentemente eleito o melhor jogador jovem do mundo, vai continuar a vestir a camisola número 82, a mesma que envergava no Sporting, na seleção e, já antes, no Águas Santas.