O Barcelona contratou o andebolista Luís Frade ao Sporting.



O internacional português assinou por quatro épocas, anunciou esta sexta-feira a equipa espanhola através dos seus canais oficiais.



O jogador de 21 anos, eleito recentemente melhor andebolista do mundo, muda-se para Espanha até 2024, após duas temporadas de verde e branco, num ano em que ajudou a seleção a chegar a à 6.ª posição no Europeu, a sua melhor classificação de sempre.



«Sempre quis estar numa equipa de topo europeia e mundial, é muito bom. Acima de tudo, prometo trabalho. Sei que tenho de trabalhar muito», explicou o pivô, em declarações divulgadas no site oficial dos catalães na Internet.



Antes de Alvalade, o fixo destacou-se ao serviço do Águas Santas, tendo agora a sua primeira experiência no estrangeiro.



«Não conseguimos acabar a época a jogar devido à pandemia. Podíamos ter alcançado mais coisas, é algo frustrante. Ainda assim, é um sentimento de gratidão por tudo o que o Sporting fez por mim», acrescentou.



O pivô, que recentemente foi eleito o melhor jovem do mundo, agradeceu ainda aos adeptos sportinguistas «pelo carinho» que lhe manifestaram e garantiu que continuará a apoiar «sempre o andebol do Sporting.»