No mesmo dia em que o FC Porto comunicou a morte de Alfredo Quintana, guarda-redes da Seleção Nacional e do FC Porto, o Sporting foi derrotado em casa pelo Dínamo Bucareste, em jogo da Liga Europeia.

No final da partida, o técnico dos leões revelou que a equipa verde e branca queria ganhar por Quintana e que a notícia do falecimento do internacional português afetou os jogadores leoninos.

«Queríamos ganhar este jogo. Já estamos classificados para a próxima fase. Queríamos ganhar este jogo para o oferecer a um grande nome do andebol que hoje faleceu (Alfredo Quintana), mas cometemos alguns erros que não nos permitiram vencer», disse Rui Silva, citado pela Lusa.

«Penso que o falecimento do Quintana afetou-nos muito. Somos seres humanos», atirou.