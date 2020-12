Em entrevista ao Mozzart Sport, Andrija Zivkovic abordou pela primeira vez a aventura no Benfica, que terminou no verão passado, quando assinou a custo zero pelo PAOK.

O internacional sérvio começou por recordar precisamente o golo marcado frente aos encarnados no seu segundo jogo pelo emblema grego, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Foi incrível, embora eu soubesse que podia acontecer se entrasse. Foi estranho, estava ressentido e queria mostrar-lhes [Benfica] que tinha errado comigo. Mas claro que, por respeito ao clube, não quis comemorar», começou por dizer.

Depois, Zivkovic explicou o que correu mal na Luz: «Sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas acho que não tive uma real oportunidade no Benfica. Não sei qual foi o motivo, mas simplesmente deixei de jogar. Dei 100 por cento de mim o tempo, dei sempre o máximo nos treinos, e isso pode ser comprovado agora.»

«Ainda sou jovem, tenho 24 anos, e ainda tenho pela frente o meu melhor período no futebol. Amadureci. Agora o mais importante para mim é jogar e é por isso que acho que fiz a escolha certa ao vir para o PAOK», atirou ainda.