Enzo Pérez está, mais uma vez, de regresso ao Estudiantes, o último clube que representou na Argentina antes de ser contratado pelo Benfica em 2011, colocando um ponto final no ciclo no River Plate, onde cumpriu as últimas sete temporadas.

«Esperámos por ele e ele voltou! Enzo Pérez é o novo jogador do Estudiantes que inicia o seu terceiro ciclo no clube. O último herói do Mineirão está de volta em casa», anunciou o clube de La Plata nas redes sociais.

Enzo Pérez regressa, assim, aos 37 anos, ao clube onde já foi figura de proa e capitão. Depois de ter feito a formação no Godoy Cruz, Enzo representou o Estudiantes de 2008 a 2011, tendo depois somado mais uma temporada, em 2012, já por empréstimo do Benfica.

Ao serviço do clube da Luz, Enzo cumpriu três temporadas, de 2012 a 2015, sob as ordens de Jorge Jesus, antes de sair para o Valencia, onde acumulou mais três temporadas. Depois regressou à Argentina, para jogar no River Plate, onde jogou nas últimas sete temporadas.