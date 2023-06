O Estádio Marcelo Bielsa, casa do Newell’s Old Boys, foi palco da bonita festa de despedida de Maxi Rodríguez, que contou com vários momentos especiais.

Desde logo a receção a Leo Messi, correspondida com um hat-trick do capitão da seleção argentina.

Mas também houve Maradona.

É que Maxi Rodríguez recebeu das mãos de Benjamin Aguero Maradona, neto de D10S e filho de Sergio Kun Aguero, uma camisola que o avô usou precisamente no Newell’s Old Boys.

Esse momento foi a meio da segunda parte, e Maxi Rodríguez trocou imediatamente de camisola.

Ora veja: