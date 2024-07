Alex Pinto é o novo jogador do Arouca, informou, esta terça-feira, o clube da Liga, tendo assinado um contrato de duas temporadas, tal como já tinha adiantado o Maisfutebol.

«Alex Pinto reforça o FC Arouca para as próximas 2 temporadas O lateral direito português, de 25 anos, é o novo reforço para a temporada 2024/25», anunciou o clube.

Depois de terminar contrato com o Gil Vicente, o lateral de 25 anos assina a custo zero com o Arouca.

Formado no V. Guimarães, estreou-se pelos Conquistadores como sénior. Posteriormente prosseguiu para o Benfica, onde jogou apenas pela equipa B, e jogou no Farense. Nas últimas três temporadas jogou no FC DAC 1904, da Eslováquia, e no Gil Vicente na segunda metade da temporada passada.