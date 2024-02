Francisco Matos, adjunto de Daniel Sousa, falou aos jornalistas após o triunfo sobre o FC Porto, a contar para a 21.ª jornada da Liga. De lembrar que o timoneiro do Arouca foi expulso na última jornada, em Portimão.

«Esta vitória deve-se à capacidade de trabalho do grupo. Deve-se à solidariedade. É importante nos sabermos comportar nos diferentes momentos do jogo, tornando-nos imprevisíveis».

[Questionado pelo Maisfutebol sobre o momento do Arouca, que pela primeira vez atingiram a quarta vitória consecutiva na Liga, depois de uma inédita vitória caseira sobre o FC Porto] «É o trio da frente, é a malta que não joga, mas que trabalha de forma incansável, com consistência defensiva. Todo o foco e trabalho ajuda à qualidade que temos desenvolvido. Há crença e alegria no grupo, e isso tem feito a diferença no rendimento desportivo.»

O Arouca está no sétimo lugar da Liga, com 28 pontos, e na próxima jornada visita o Casa Pia, que segue em lugar de play-off de manutenção, com 20 pontos.