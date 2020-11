Apesar de ter trabalhado à parte do restante plantel no treino de véspera, João Félix está convocado para o encontro desta quarta-feira diante do Lokomotiv Moscovo.

Tal como o português, também Mario Hermoso fez treino específico, mas integra a convocatória de Diego Simeone. A principal nota de destaque é a ausência de Diego Costa que foi suplente utilizado diante do Barcelona e, com a infeção pelo novo coronavírus de Luis Suárez, apontava à titularidade.

O Atlético de Madrid recebe a formação russa esta quarta-feira, em jogo da quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões.