Isaac Nader bateu o recorde nacional de 1500 metros em pista coberta. Esta terça-feira, em Ostrava, na República Checa, o atleta, de 24 anos, dobrou a marca de Rui Silva, de 3.34,99 minutos. Tal proeza foi alcançada no Japão em março de 1999, quando Isaac ainda não havia nascido.

Ora, o atleta do Benfica correu a distância em 3.34,23 minutos e bateu também o recorde do «meeting» que decorre em solo checo, tornando-se no líder mundial, de 2024, nos 1500 metros.

Deste «meeting» em Ostrava, destaque ainda para a infelicidade de Salomé Afonso na prova de milha. Face aos empurrões e velocidade das adversárias, a atleta caiu logo no arranque, um incidente que impediu Salomé Afonso de continuar.