Frenkie de Jong foi decisivo no regresso do Barcelona às vitórias, ao apontar o único golo do triunfo frente ao Alavés, mas nem por isso estava totalmente satisfeito no final da partida.

Em declarações na zona de entrevistas da Movistar, o médio neerlandês dos blaugrana recuou à derrota frente ao Real Madrid, na Supertaça, para dizer que o clube catalão nunca pode ficar orgulhoso depois de uma derrota.

«Com o Real Madrid não jogámos mal, mas dá-me pena dizer que estamos orgulhosos. Quando perdemos temos de ficar sempre desapontados», afirmou.

De Jong falou depois de si próprio: «Muita gente não vê os jogos muito bem, quando marcas não quer dizer que jogaste muito bem. Tenho de melhorar, mas também não é um desastre.»