Joan Laporta, presidente do Barcelona, garante que a continuidade de Xavi no comando técnico da equipa catalã não está em causa.

«Total e absolutamente, cerramos fileiras com o treinador e a sua equipa técnica. É um orgulho ter um treinador como o Xavi, é o nosso treinador e estamos totalmente ao seu lado», assegura o dirigente.

Em declarações à TV3, Laporta recorda o impacto que as lesões têm tido no leque de opções de Xavi: «À exceção do Gavi, ele agora tem todos os jogadores disponíveis, incluindo alguns importantes como Frenkie De Jong e Pedri. Ele conseguiu superar um cenário com tantas lesões e não foi fácil. Espero que tudo corra bem frente ao FC Porto.»

«É um jogo muito importante para nós. Se ganharmos, garantimos a qualificação para os oitavos de final da Champions e isso dará motivação para os jogos importantes de La Liga que se seguem», remata o presidente do Barcelona.