Ronald Koeman admitiu que quando chegou ao Barcelona, Luis Suárez já tinha sido informado de que não entrava nos planos do clube para esta temporada.



«É uma decisão do clube. Antes de assinar o meu contrato, o clube já tinha planeado uma mudança e apoiei essa decisão. Não foi uma decisão só minha como treinador, mas tentou-se mudar a equipa e podem ver que há muitos jovens», disse o treinador na conferência de imprensa deste sábado.



O técnico holandês diz ter conversado «abertamente sobre o futuro» com Suárez e desejou «toda a sorte do mundo» ao uruguaio. Ainda assim, Koeman não gostou de ser visto como o vilão desta história.



«Parece que sou o mau da fita, mas não sou. Desde o primeiro dia, desde a chamada, tenho mostrado respeito pelo jogador e pela pessoa que ele é. E ele treinou ao máximo enquanto esteve aqui. Sempre disse que se ficasse seria difícil jogar, mas seria mais um», esclareceu.



Leo Messi demonstrou publicamente a sua insatisfação com a forma como Luis Suárez saiu do clube e Ronald Koeman confirmou que o argentino «ficou afetado», embora tenha regressado com «entusiasmo» aos treinos.



«É normal que o Messi fique um pouco triste quando um amigo dele, com quem está na equipa há vários anos, sai do clube, mas o mais importante para mim é a atitude do Leo nos treinos e em campo, e ele tem sido um exemplo para todos», rematou.