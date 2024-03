Fora do banco, mas por perto. Meses depois de anunciar que deixará o comando técnico do Barcelona no fecho da presente época, Xavi Hernández poderá continuar vinculado aos catalães.

De acordo com a Rádio Cataluyna, o técnico poderá assumir a função de embaixador da Fundação Barcelona. A mesma fonte acrescenta que a direção do emblema «culé» pretende valorizar o legado de Xavi enquanto jogador, mas também como timoneiro.

Recorde-se que o técnico catalão conquistou a La Liga em 2023, interrompendo uma «seca» que durava há três temporadas.

Curiosamente, esta informação é veiculada exatamente dois meses depois de Xavi anunciar que abdicará da liderança técnica.

O Barcelona é segundo do campeonato, com 64 pontos, menos oito para o líder, o Real Madrid. Na 30.ª jornada, Félix e Cancelo recebem o Las Palmas. Partida agendada para as 20h deste sábado.