O Bayern Munique e o Borussia Dortmund afirmaram, esta segunda-feira, estarem «totalmente contra» a criação da Superliga Europeia.

«Os dois clubes alemães representados na direção da ECA [Associação Europeia de Clubes] apresentaram opiniões 100 por cento idênticas em todas as discussões», referiu o presidente do clube de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, em comunicado no sítio do Borussia.

Pouco antes, a Federação Alemã de Futebol (DFB) também se manifestou «frontalmente contra» a iniciativa «egoísta» de 12 clubes europeus, que não inclui qualquer clube germânico.

O anúncio da criação da Superliga foi feito na noite de domingo, por seis clubes de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham), três de Espanha (Atlético Madrid, Barcelona e Real Madrid) e três de Itália (Inter de Milão, Juventus e Milan).