Tomás Tavares, David Tavares e Jota estão a treinar na equipa B do Benfica. Os três jogadores estarão às ordens de Renato Paiva enquanto não veem o futuro definido.

O lateral-direito chegou mesmo a ser utilizado no jogo da II Liga diante do Vilafranquense, no passado domingo, tendo sido lançado na segunda parte.

Recorde-se que os três jogadores chegaram a integrar a equipa principal das águias na época passada. Tomás Tavares esteve presente em 26 jogos, Jota em 28 e David Tavares em apenas dois. No entanto, só o primeiro foi utilizado com relativa assiduidade como primeira opção. Os três jogadores têm cláusulas de rescisão elevadas (88 milhões nos casos de Tomás e de Jota e 66 milhões no caso de David Tavares) e são encarados pelo clube da Luz como ativos valiosos, sobretudo os dois primeiros, com mais bagagem na equipa principal, razão pela qual é importante que sejam utilizados com regularidade num patamar de exigência elevado, cenário improvável sob o comando de Jorge Jesus.

Relativamente a Tomás Tavares, a saída do jovem lateral-direito chegou a ser dada com praticamente certa em agosto, altura em que Benfica e Boavista estavam em negociações para a cedência do jogador. No entanto, a transferência acabou por cair, devido ao empréstimo de Nuno Santos, também pertencente aos quadros do Benfica, aos axadrezados.