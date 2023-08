João Neves renovou contrato com o Benfica.

Tal como o Maisfutebol havia noticiado, as águias já tinham fechado o acordo para a revisão das condições salariais do médio de 18 anos em junho. A duração do vínculo mantém-se a mesma, até 2028.

Tal como o nosso jornal também apurou, a cláusula do internacional sub-21 português está agora na casa dos 100 milhões de euros.

João Neves estreou-se na equipa principal do Benfica na época passada, com 18 anos. Foi utilizado por Roger Schmidt em 20 ocasiões e terminou a temporada como titular, estatuto que mantém no início de 2023/24: na vitória na Supertaça frente ao FC Porto, foi considerado um dos melhores em campo.