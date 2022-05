Depois do triunfo histórico do Benfica sobre o Magdeburgo (40-39), que significou a conquista da Liga Europeia de andebol, o presidente dos encarnados, Rui Costa, que já tinha vibrado nas bancadas, fez questão de descer ao balneário e discursar perante os jogadores.

«Marcaram a história do clube, é o primeiro título europeu do clube nesta modalidade, vai ficar gravado para sempre, isto ninguém vos tira. Só vos posso dizer: ‘Obrigado’. Aqui não se falou de táticas, não se falou de estratégia, falou-se de paixão. Nunca tinha visto uma equipa entrar para dentro de campo a cantar o hino do clube», sublinhou o líder das águias.

Ora veja: