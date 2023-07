O Benfica B realizou este sábado o primeiro treino da temporada, naquele que foi o terceiro dia de trabalhos da pré-época. Antes de subir ao relvado, o grupo reuniu-se para a apresentação de jogadores, treinadores e staff que compõe o plantel.

Nessa altura,Pedro Mil-Homens e Pedro Marques, diretor geral e diretor técnico, respetivamente, falaram ao grupo ao lado de Nélson Veríssimo, o treinador que regressa ao Seixal depois de uma temporada na Liga, ao serviço do Estoril.

No final da sessão orientada por Veríssimo, o avançado Pedro Santos foi o porta-voz de serviço e mostrou toda a felicidade por continuar a fazer parte do Benfica B, ele que é um dos jogadores vencedores da Youth League de há duas temporadas.

«É muito bom continuar num grande clube como é o Benfica, que eu adoro. Foi o primeiro treino da época e estamos todos motivados e confiantes. Já tínhamos saudades de pisar o relvado. Foi um treino com bastante intensidade. Demos todos o nosso máximo, foi um bom treino», começou por referir à BTV.

«Individualmente, quero crescer como jogador, jogar o máximo de minutos possível e, se puder, ajudar a equipa da melhor maneira.»

Ora a equipa, precisamente, esteve sempre presente no discurso de Pedro Santos, que na temporada passada marcou três golos em 29 jogos. O Benfica B, recorde-se, terminou a II Liga em 14º lugar e este ano toda a gente quer fazer melhor.

«Em termos coletivos, queremos fazer uma boa época, melhor do que na época passada, jogar sempre para ganhar, obviamente, e alcançar a melhor classificação possível. Sinto-me bastante confiante para o que aí vem.»

O Benfica B realiza o primeiro teste da pré-temporada no sábado, 15 de julho, no Benfica Campus, frente ao Alverca, conjunto da Liga 3, seguindo-se a participação no Torneio de Verão do Varzim, em 22 e 23 de julho.