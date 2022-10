O Benfica entra na Taça de Portugal com um jogo frente ao Caldas, equipa da Liga 3.

Na antevisão àquele que vai ser o seu primeiro contacto com a «Prova rainha», Roger Schmidt garantiu conhecer bem o ambiente que existe neste tipo de prova.

«Espero um jogo de Taça, que é sempre diferente. Conheço estes jogos e adoro este tipo de competição, em que as equipas vão saindo até se encontrar um vencedor», começou por referir em conferência de imprensa.

Schmidt alerta por isso para a necessidade de manter altos níveis de seriedade, apesar de o Benfica ir defrontar uma equipa de dois escalões abaixo.

«Temos de ser muito sérios desde a primeira fase, e ter cuidado, ser focados. Já falámos sobre isso. Vamos tentar ser espertos na abordagem ao jogo», acrescenta, revelando ter tido o cuidado de falar com os jogadores sobre as características da prova.

«É sempre importante falar com os atletas sobre as diferentes competições. Mas tentamos jogar o nosso melhor em todas as provas. Muita gente diz que a Taça é a forma mais simples de vencer um titulo, porque são sete rondas. Só precisas de vencer sete jogos para conquistar a competição, mas se formos ver a estatística, talvez seja a mais difícil», defende.

Para o provar, o técnico mostrou ter feito o trabalho de casa e colocou em cima da mesa um dado que mostra que o Benfica não tem tido assim tanto sucesso na Taça.

«Fui ver os dados e nos últimos 25 anos, o Benfica apenas ganhou três vezes a Taça, o que mostra que é muito difícil vencê-la», alertou.

«Pela minha experiência, se jogas a final, são sempre dias diferentes. É uma final e há sempre ótimo ambiente. Somos muito ambiciosos e queremos ter a atitude certa neste jogo».

Para o jogo que está marcado para as 20h45 deste sábado, no Campo da Mata, Schmidt deixa ainda no ar a possibilidade de rodar a equipa.

«Vamos ver. Ainda não tomei a última decisão, e não vou revelar o onze inicial, como nunca faço. Mas mostrámos que podemos mudar. Contra o Rio Ave mudámos cinco jogadores e mostrámos qualidade e amanhã podemos mudar novamente», finalizou.