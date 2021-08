Nicolas Otamendi, defesa do Benfica, em declarações à TVI24 após o empate 0-0 com o PSV Eindhoven e que garantiu a qualificação dos lisboetas para a fase de grupos da Champions League.

«A época passada foi complicada. Não conseguimos os resultados nem os objetivos que tínhamos. Esta temporada crescemos como grupo perante as adversidades e com os jogadores novos. Formámos um grupo para encarar todas as competições. Estou muito feliz pelo grupo, porque merece, e depois pelo clube. O clube faz um esforço grande para que não nos falte nada e só estejamos focados neste objetivo que era o primeiro. Agora vamos descansar e pensar nas outras competições.»

Expulsão de Veríssimo:

«É verdade que mudámos muito. É por isso que não treinámos só um sistema, mas vários durante a semana para poder, se acontecer algo coisa, solucioná-lo. Lamentavelmente, o Lucas foi expulso muito cedo e tivemos de aguentar. Era acreditar, ter ambição e ilusão de chegar à Champions. como já disse, muito feliz pelo grupo. Espero que seja o início de uma época boa.»

«Benfica na Champions? É importante de confiar e de jogar cada jogo como se fosse uma final. O grupo não tem de relaxar, mas sim de continuar a trabalhar para enfrentar cada competição. Espero que seja uma época boa.»