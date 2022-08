O Benfica divulgou, esta quarta-feira, as palavras de Roger Schmidt para o plantel, após a vitória frente ao Dínamo Kiev que garantiu a presença na fase de grupos da Champions 2022/23.



«Muito importante termos atingido o primeiro grande objetivo da época. Muito importante para nós, para os adeptos e para o clube. Não apenas pelo que atingimos, mas como o atingimos. Hoje [terça-feira] jogámos como uma equipa da Liga dos Campeões, muito bem Benfica», disse o germânico no balneário da Luz, num vídeo divulgado na plataforma Benfica Play.



Desde que assumiu o comando dos encarnados, o técnico alemão de 55 anos somou por vitórias os seis jogos disputados.



O Benfica vai estar, recorde-se, no pote 3 juntamente com o Sporting enquanto o FC Porto está inserido no pote 1.