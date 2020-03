Muitos têm sido os jogadores de futebol que têm partilhado momentos do dia nas respetivas casas, onde estão a cumprir isolamento devido ao surto do novo cononavírus.

Chiquinho, médio do Benfica, partilhou através do Instagram imagens do plano de treinos alternativo traçado pela equipa técnica do clube encarnado.

São vários exercícios e boas ideias que poderão ser replicadas por que também pretende atingir ou manter a forma física desejada.

Ora veja: