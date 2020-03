O plantel do Benfica está há vários dias recolhido em casa e Jardel, capitão dos encarnados, deixou uma mensagem de esperança e sublinhou a união fortalecida na equipa.

«A terrível notícia de que nos iríamos separar temporariamente, na verdade, acabou por nos aproximar ainda mais. Ou, pelo menos, de outra forma», disse, num texto publicado na newsletter desta terça-feira do Benfica.

O defesa brasileiro garantiu que todo o plantel, a equipa técnica e restante staff têm estado em permanente contacto, não só para ser seguido o plano de treinos traçado, mas também para se terem notícias uns dos outros e das respetivas famílias.

E acrescentou: «O futebol está em suspenso, tal como o mundo, mas vamo-nos preparando, dia após dia, como se o próximo jogo chegasse já no sábado! Sabemos que não vai ser assim, infelizmente, mas é nesse reencontro com os adeptos e com aquilo que mais gostamos de fazer que vamos buscando motivação para seguir em frente.»

Jardel assumiu estar a viver dias diferentes que ninguém «alguma vez pensou viver» e fez um apelo à proteção. «Aquilo a que estamos a assistir diariamente pela televisão e pelas notícias que chegam a cada segundo, das mais diferentes formas, alterou a nossa forma de olhar o mundo. Era inevitável. Nunca se está preparado para uma situação destas, mas agora não adianta mais: o problema existe. Dizem-nos que o pior ainda está para vir, mas temos de apelar ao mais alto sentido de responsabilidade de cada um de nós e fazer aquilo que nos compete. Proteger-nos, a nós e às nossas famílias, e ao mesmo tempo continuar a cumprir, da melhor forma possível, as nossas obrigações profissionais», disse.