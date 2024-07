David Neres foi um dos 29 jogadores que se apresentaram ao serviço nesta quarta-feira para o arranque da pré-época do plantel do Benfica.

O avançado brasileiro apontou baterias a 2024/25, depois de uma época aquém do esperado. «As expectativas são grandes. Jogando num clube como o Benfica, um clube desse tamanho sempre tem grandes expectativas de conquistar coisas grandes. (...) Começar bem é sempre importante para dar confiança, mas, independentemente do começo, de como começar, vamos estar focados para fazer a melhor temporada possível», garantiu, citado pelo site do clube encarnado.

A começar a terceira temporada na Luz, todas sob o comando de Roger Schmidt, Neres disse acreditar que o tempo de trabalho com o técnico alemão poderá ser benéfico. «Ele já me conhece bem, sabe como eu gosto de jogar, sabe as minhas características. Eu também sei o que ele gosta, o que ele pede. Então, acho que vai ser mais fácil para mim. As ideias dele, a formação em que ele acredita também passa muito pelo que eu acredito. Então, acho que favorece bem o meu jogo», vincou.