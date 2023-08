Como já é habitual, Nico Otamendi fez questão de partilhar nas redes sociais alguns dos momentos da festa do Benfica no balneário, após a conquista da Supertaça.

O capitão das águias brincou primeiro com Rafa e depois com Musa, os dois jogadores que estavam ao seu lado. Depois, brincou com Di María: chamou-o para um brinde.

«O dos golos importantes», disse Otamendi para o compatriota.