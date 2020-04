Num registo diferente do habitual, o avançado do Feirense, Elves Baldé, recordou algumas das histórias que mais engraçadas que viveu desde que começou a jogar futebol. O extremo formado no Sporting revelou, por exemplo, que o benfiquista David Tavares colocou a si mesmo a alcunha de «carregador de piano».



«Alcunha mais divertida de um colega? Carregador de piano. O David Tavares, que está no Benfica, meteu essa alcunha a ele próprio porque dizia que não tinha tanta qualidade como os colegas, mas que tinha de ser ele a correr atrás dos adversários, a recuperar a bola e depois passava aos jogadores da frente para eles resolverem», contou, numa rubrica promovida pelos fogaceiros.



Elves Baldé lembrou ainda um episódio caricato que envolveu Umaro Baldé, ex-Sporting que atualmente representa o Rangers, durante um voo para a Madeira.



«Nos sub-15, na chegada à Madeira, houve um pouco de turbulência e o Umaro Baldé ficou com muito medo e começou a chorar. Para disfarçar, disse que lhe doíam os ouvidos e para ligar à mãe dele. Ainda hoje brincamos com essa situação», referiu.



Por último, Elves Baldé garantiu que a praxe/brincadeira de balneário mais divertida a que já assistiu foi precisamente no Feirense.



«Ao fim de tantos anos de futebol foi mesmo aqui a no Feirense que vi a brincadeira com mais piada, mas esse é um segredo nosso. Só posso dizer que lhe chamamos suruba, mas não interpretem mal a palavra. Não é nada do que estão a pensar...», atirou.