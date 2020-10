O avançado Facundo Ferreyra foi inscrito pelo Benfica na Liga no último dia de mercado, mas não faz parte dos planos de Jorge Jesus para 2020/2021. O técnico dos encarnados deixou essa garantia este sábado, na véspera do jogo com o Rio Ave, mas sublinhou que colocou o italo-argentino a trabalhar com o resto do plantel para manter índices físicos e pelo «respeito profissional» que deve ter junto dos atletas.

«O Ferreyra não faz parte dos planos do Benfica, mas eu, como treinador, com o respeito profissional que tenho de ter pelo atleta, porque também fui atleta, não o deixei treinar à parte e por ter essa sensibilidade, pedi para que ele treinasse connosco. Ele é jogador do Benfica e, por ser, está inserido num contexto de trabalho mais intenso, mais técnico-tático, onde ele precisa de estar. Mesmo saindo, vai chegar ao clube para o qual for com melhores condições para mostrar o valor que possa ter», afirmou Jesus.

Jesus foi ainda questionado por Todibo, reforço vindo do Barcelona, sobre o qual o técnico disse ainda haver necessidade de adaptação, não só ao novo clube, como ao ritmo e às ideias de jogo.

«O Todibo veio no fecho da janela, é um jovem, estava um pouco sem competição. Já é difícil chegares a um clube para te adaptares, torna-se mais difícil se não estiveres em competição e, quando digo competição, não digo jogo, mas treino. Vai ter mais tempo para entrar dentro das indicações e ideias da equipa, do seu treinador e, aos poucos, vamo-lo conhecendo melhor», afirmou.

O técnico de 66 anos repassou o trabalho feito no mercado de transferências, dizendo que ficou «satisfeito», mas que, ao mesmo tempo, o treinador nunca fica satisfeito. «Quer sempre mais, mas o que foi possível e impossível, o Benfica fez, para satisfazer os interesses da equipa. Nem sempre conseguimos tudo o que queremos, será sempre assim. Temos de partir para este campeonato com os jogadores que temos e, dentro dos que temos, estamos satisfeitos com as contratações que fizemos», assinalou.

O Rio Ave-Benfica joga-se a partir das 20 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.