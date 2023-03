Nenhum elemento do Benfica falou aos jornalistas na conferência de imprensa após a vitória das águias sobre o Famalicão.

Com Roger Schmidt a cumprir castigo, as águias optaram por falar apenas na obrigatória zona de entrevistas rápidas, onde falou Jens Wissing, adjunto do treinador alemão do Benfica, e Gonçalo Ramos.

Recorde-se que Schmidt já não tinha realizado a conferência de antevisão à partida que deixou as águias com 11 pontos sobre o FC Porto à condição.