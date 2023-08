Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a conquista da Supertaça frente ao FC Porto.

«Acho que o David [Jurásek] esteve muito bem. Não é fácil entrar na segunda parte de um jogo tão intenso como este. Esteve bem a defender e também teve bons momentos no ataque, por isso estou contente. Quando chegas ao Benfica sentes pressão e crias expectativas, sobretudo numa final como hoje. Não é fácil lidar com isso, mas na minha opinião esteve muito bem. Agora, sim: ele faz mesmo parte do Benfica. Tal como o Orkun [Kökcü] e todos os novos jogadores.

[sobre Neres, que ficou de fora das opções]

«Neres teve um pequeno problema no joelho, por isso é que não o utilizámos neste jogo. Mas esperemos que na segunda-feira [jogo com o Boavista] já esteja de volta».