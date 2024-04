O médio do Benfica, Florentino, garantiu esta quarta-feira que «o espírito da equipa é positivo» e apontou à Liga Europa como um «objetivo» e não como uma tábua de salvação na época 2023/24.

«Não vejo como uma salvação, mas vejo sim como um objetivo. No início da época propusemo-nos a ir o mais longe possível na Liga Europa. Estamos nos quartos de final, vamos olhar para este jogo para ganhar e para passar à próxima fase. Ganhar esta competição seria muito bom, mas com calma, focados no jogo de amanhã e ver o que vai acontecer», disse Florentino, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Marselha, na Luz, relativo à primeira mão dos quartos de final.

Florentino sublinhou ainda que, apesar da desvantagem de quatro pontos para o líder Sporting (que tem ainda menos um jogo), a equipa vai «acreditar até ao fim» na Liga portuguesa. Mas, para já, foco no Marselha.

«Ainda temos possibilidades, ainda podemos ganhar o campeonato e vamos acreditar até ao fim, mas o nosso foco está no jogo de amanhã contra o Marselha. Passo a passo, pés no chão para tentar o melhor resultado possível na competição», apontou, dizendo ainda que a sua motivação é sempre a mesma, independentemente de jogar mais ou não, numa altura em que tem sido mais opção para Schmidt.

«A minha motivação todos os dias é igual, de manhã quando entro aqui tento sempre melhorar consoante o que tenha feito no dia anterior. Não vejo o facto de estar a jogar mais jogos ultimamente como motivação extra, mas sim com a mesma responsabilidade desde início. Claro que agora estou mais contente, mais feliz, mas se estivesse no banco por opção do treinador, tinha de estar porque ele é que sabe os jogadores que têm de ir lá para dentro. É desfrutar do momento e dar o meu melhor para ajudar o Benfica», concluiu Florentino, que leva 37 jogos realizados pelo Benfica esta época, 20 deles a titular, sendo que foi titular nos últimos sete.

O Benfica-Marselha tem arbitragem de Michael Oliver e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.