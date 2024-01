O Benfica informou, esta sexta-feira, que vai operar uma mudança na direção técnica do futebol de formação.

Pedro Marques, diretor técnico do futebol de formação desde 2018, vai sair dos encarnados no final de fevereiro, a pedido do próprio, «para assumir um projeto internacional».

«Contribuiu para os resultados que o futebol de formação tem vindo a atingir recentemente, com destaque para a promoção de vários jogadores para o futebol profissional», destacou o Benfica.

Para o lugar de Pedro Marques, entra Rodrigo Magalhães, até agora coordenador técnico, mas que vai assumir as novas funções a partir de 1 de março.

Rodrigo Magalhães está há 19 épocas no Benfica, tendo sido «mentor de vários projetos inovadores no futebol de formação do Benfica, nomeadamente os CFT (Centros de Formação e Treino), as Atividades Complementares (Motricidade infantil, dança, futsal), novas abordagens à oferta competitiva para os mais jovens (Benfica League), entre outras iniciativas».

Em março de 2022, Rodrigo Magalhães falou em entrevista ao Maisfutebol sobre o modelo de formação em Portugal, deixando uma ideia forte: «Até aos 17 anos não devia haver campeonatos: a campeonite não é benéfica.»