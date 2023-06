O assessor do Benfica, Ricardo Lemos, foi multado em 460 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência do processo disciplinar que lhe foi instaurado após o Benfica-Sp. Braga.



O final do encontro, que se disputou na Luz, ficou marcado por uma tremenda confusão junto à linha lateral, perto do banco dos encarnados. Elementos das duas equipas e outros funcionários do staff envolveram-se numa altercação. O árbitro da partida, Luís Godinho, acabou por mostrar o cartão vermelho por três vezes.



Recorde-se que o Benfica foi multado num total de 22.310 euros pelos episódios decorridos nesse jogo.



A confusão no Benfica-Sp. Braga: