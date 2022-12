O Benfica deu asas ao sonho da Liga dos Campeões feminina e venceu esta quarta-feira em casa do Rosengard, por 3-1, em jogo da quarta jornada do grupo D.

Depois do triunfo de há duas semanas, no Seixal, as águias repetiram a vitória, desta feita em solo sueco, e com uma história diferente.

É que a equipa de Filipa Patão até entrou melhor no jogo, mas foi a primeira a sofrer. Depois de alguns momentos de domínio encarnado, a formação da casa começou a subir uns metros no terreno do jogo, e acabaram por chegar ao golo da vantagem à meia-hora de jogo.

FILME DO JOGO.

Foi Olivia Schough, com a ajuda de um desvio Pauleta, a abrir o marcador.

«15 minutos à Benfica» nos pés de Lacasse

Só que a reação do Benfica, foi, diga-se, irrepreensível. Aliás, pode até dizer-se que foram depois «15 minutos à Benfica», os famosos.

E a reviravolta, em poucos minutos, tem um nome: Cloé Lacasse.

Aos 37 minutos, depois de um passe magistral de Kika Nazareth, a jogadora de 29 anos finalizou de forma certeira para o 1-1. Três minutos volvidos, lançada por Nycole, a canadiana bisou. Em três minutos, a formação da Luz descomplicou aquilo que se tinha complicado.

E tudo ficou mais fácil no regresso para a segunda parte, depois de um final de primeiro tempo muito forte. A assistência foi novamente de Kika e Nycole, com um remate ao ângulo, ampliou a vantagem

Tudo mais fácil, frise-se, e até ao fim foi mais ou menos um descanso para as comandadas de Filipa Patão.

O Benfica foi controlando a resposta do Rosengard, sempre sem permitir grandes investidas à equipa adversário, e podiam até ter ampliado a vantagem: alguma displicência, associada a outro tanto azar, não permitiram.

O Benfica chega aos seis pontos neste grupo D e ficam à espera do jogo entre Bayern Munique e Barcelona. Certo é que as águias vão para as duas últimas jornadas com reais hipóteses de se apurarem para os quartos de final.